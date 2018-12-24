ACCIDENTE EN VILLA ELISA

EN LA MAÑANA DE HOY SE TOMÓ CONOCIMIENTO SOBRE UN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA ROTONDA HOFLAK Y AV. MITRE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, CUANDO UN JOVEN DE 21 AÑOS QUE CIRCULABA EN UNA MOTO APPIA CITY 110 CC POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DE LA MISMA Y CHOCA CONTRA UN PAREDÓN. COMO CONSECUENCIA RESULTA LESIONADO, EN PRIMERA INSTANCIA ES TRASLADADO EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL DE VILLA ELISA Y POSTERIORMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÁS EXHAUSTIVOS, ES DERIVADO AL HOSPITAL PRIVADO RÍO URUGUAY DE LA CIUDAD DE COLON.
CABE DESTACAR QUE EL RODADO ES RETENIDO DEBIDO A QUE EL CONDUCTOR CARECÍA DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA
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