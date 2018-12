El dirigente Natalio Gerdau destacó la honestidad de Bordet

Natalio Gerdau, secretario de la Cámara de senadores de Entre Ríos, afirmó “la mejor opción para los entrerrianos tiene nombre y apellido: Gustavo Bordet”, al tiempo que acotó “agradezco a Dios tener el gobernador que tenemos los entrerrianos, agradezco la gestión que ha hecho en la provincia, agradezco que no haya dejado ni a un empleado sin trabajo, agradezco que haya dado continuidad a programas que la nación dejó para los más vulnerables, agradezco que haya ordenado las cuentas del gobierno entrerriano, pero fundamentalmente agradezco su honestidad, su franqueza y que nos haga entender que para cambiar y para seguir transformando el único movimiento capaz de gobernar para todos es el peronismo”.

“Por eso, como no darle la confianza para que gobierne 4 años más, como no esperar que detrás del orden, de promesas que se cumplen, llegará el crecimiento de Entre Ríos, como de a poco viene sucediendo. Bordet es la esperanza ante tanta desesperanza de Cambiemos”, agregó.

El acto en Echagüe

Luego acotó “hemos participado de un excelente acto, sin perder nuestra mística, con entusiasmo pero sobre todo con el mismo compromiso, ese que nos contagia una gestión que supera la media en todo el país. Hoy Bordet está siendo reconocido en todo el territorio nacional y no dudo que volverá a ser nuestro gobernador por cuatro años más”.

Gerdau luego dijo estar convencido de “acompañar a nuestro gobernador Gustavo Bordet que con su estilo ha convencido a todo el arco justicialista y a los entrerrianos que lo acompañarán en las próximas elecciones. Hoy quedó demostrada la esencia de nuestro movimiento, de esa mística y pasión que se lleva bien adentro, sabiendo que el desafío es inmenso, afirmado en una gestión que no pregona, hace. No miente. No promete aquello que no puede realizar”.

Finalmente manifestó sentirse “feliz por el entusiasmo de los compañeros y simpatizantes del justicialismo en una nueva manifestación de lealtad y compromiso, pero feliz también porque con la continuidad de esta gestión, con esperanza, con el afianzamiento de este estilo, los entrerrianos vamos a seguir sintiendo el orgullo de habitar, trabajar y vivir en esta provincia”.

