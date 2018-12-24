LESIONADOS AL CAER DE UNA MOTO

EN LA MAÑANA DE HOY PERSONAL SE PRODUCE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, CUANDO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN JOVEN DE 22 AÑOS CAE DE SU MOTO, UNA CORVEN ENERGY 110 CC, ESTE CIUDADANO CIRCULABA POR CALLE URQUIZA CASI 25 DE MAYO, DE LA CIUDAD DE COLON, ESTANDO EN COMPAÑÍA DE UN CIUDADANO DE 19 AÑOS DE EDAD. CABE DESTACAR QUE EL RODADO FUE RETENIDO AL CONSTATARSE ESTADO ALCOHÓLICO DEL CONDUCTOR
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