ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN KM 5 DE RUTA 135

EN LA MADRUGADA DE HOY, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 5 DE LA RUTA 135. ENTRE UN AUTO MARCA CITROËN, C4 PICASSO, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 52 AÑOS, DOMICILIADO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y UNA MOTO MARCA MUNDIAL, B110, GUIADA POR UN CIUDADANO DE 34 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN COLON. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTE ÚLTIMO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, TAMBIÉN RESULTÓ CON LESIONES LA ESPOSA DEL CONDUCTOR DEL AUTO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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