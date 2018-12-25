DETENIDO TENIA PEDIDO DE CAPTURA DE UN JUZGADO EN BUENOS AIRES

PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS, DIVISA A UNA MUJER QUE CAMINABA APRESURADA Y ERA PERSEGUIDA POR UN SUJETO, ANTE ESTA SITUACIÓN, SE TOMÓ LOS RECAUDOS NECESARIOS Y SE PROCEDIÓ A LA IDENTIFICACIÓN DEL MASCULINO, QUIEN ANTE EL PROCEDER POLICIAL SE TORNÓ AGRESIVO, E INTENTO SACAR ENTRE SUS PRENDAS UN ARMA BLANCA. CONSECUENTEMENTE SE LO INMOVILIZO DE MANOS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ESPOSAS Y SE LO TRASLADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, EN DONDE AL CONSULTAR EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS SE CONSTATÓ QUE TENÍA PEDIDO DE CAPTURA PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS DE ZARATE-CAMPANA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA O MATERIALES PELIGROSOS.
ESTE SUJETO DE 30 AÑOS ORIUNDO DE CAMPANA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUEDO EN CALIDAD DE DETENIDO, QUEDANDO ALOJADO EN ESTA DEPENDENCIA, EN DONDE SE INSTRUYEN CAUSAS POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES Y DAÑOS A BIENES DEL ESTADO, PUESTO QUE PROVOCO DETRIMENTOS EN CELDAS DEL PABELLÓN DE DETENIDOS, AGREDIENDO ADEMÁS A UNO DE SUS COMPAÑEROS DE CELDA. ADEMÁS SE RECEPCIONO DENUNCIA DE LA MUJER A QUIEN PERSEGUÍA, QUIEN SERÍA SU EX PAREJA.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415