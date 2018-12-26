DE ACUERDO A DIRECTIVAS IMPARTIDAS SE DIAGRAMO UN OPERATIVO ESPECIAL PARA ESTOS FESTEJOS, REFORZÁNDOSE LA PRESENCIA POLICIAL, EN TODAS LAS CIUDADES PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO COMO ASÍ TAMBIÉN EN LA CIUDAD CABECERA, EN DONDE SE LLEVÓ A CABO UN OPERATIVO EN AVENIDA COSTANERA PARA CONTENER ALREDEDOR DE CUATRO MIL PERSONAS QUE SE CONCENTRARON EN ESTA ZONA PARA REALIZAR EL TRADICIONAL FESTEJO DE NAVIDAD. EN EL TRANSCURSO DE ESTE EVENTO SE LOGRÓ LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD, POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES A UN FUNCIONARIO POLICIAL. TAMBIÉN LA APREHENSIÓN DE OTRO SUJETO DE 22 AÑOS DE EDAD QUE EN PRIMERA INSTANCIA SE ENCONTRABA REALIZANDO DISTURBIOS Y POSTERIORMENTE SE LE ENCONTRÓ ENTRE SUS PERTENENCIAS SEIS ENVOLTORIOS OSCUROS QUE PODRÍAN TRATARSE DE ESTUPEFACIENTE. POR LO QUE AL INSTANTE Y EN PRESENCIA DE DOS TESTIGOS CIVILES PERSONAL DE DIVISIÓN TOXICO LOGRA ESTABLECER QUE EL CONTENIDO TENIA SUSTANCIA COCAÍNA. POR TAL MOTIVO QUEDA EN CALIDAD DE DETENIDO POR INFRACCIÓN A LEY PROVINCIAL 10.566, SECUESTRÁNDOSE ELEMENTOS Y DINERO EN EFECTIVO. DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS SE PUDO ESTABLECER TAMBIÉN QUE ESTE JOVEN COLONENSE, DEBÍA CUMPLIR ARRESTO DOMICILIARIO, BENEFICIO QUE LE FUERA OTORGADO, LUEGO DE PURGAR UNA PENA EN LA UNIDAD PENAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, POR COMETER DELITOS EN LA ZONA, ENTRE LOS MÁS RECORDADOS, UN ASALTO PERPETRADO EL VERANO PASADO A UNA FAMILIA DE BARRIO PARQUE DE LA CIUDAD DE COLON.
DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES, LOS FESTEJOS EN LA CIUDAD DE CON SE DESARROLLARON CON TOTAL TRANQUILIDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN EN VILLA ELISA, SAN JOSÉ, DONDE SE LLEVÓ A CABO LA “HAPPY FEST” EN DONDE CONCURRIERON ALREDEDOR DE CUATRO MIL PERSONAS Y UBAJAY.
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