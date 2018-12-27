RENOVANDO COMPROMISOS

EN LA SEDE DE 12 DE ABRIL 90 DE COLÓN , Y CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA UCR ENTRE RÍOS, LEANDRO ARRIBALZAGA , SE REALIZÓ LA DESPEDIDA DE AÑO DE LA AGRUPACIÓN “ CAMBIEMOS COLÓN “ QUE PROMUEVE A LA INTENDENCIA DE LA CIUDAD AL DR. MARTÍN JÁUREGUI . LA OPORTUNIDAD FUE PROPICIA PARA CONSOLIDAR LOS LAZOS ENTRE EL EQUIPO TÉCNICO, REFERENTES BARRIALES , JÓVENES Y LA RAMA FEMENINA, ASÍ COMO PARA TRAZAR LAS ACTIVIDADES DE CARA AL PROCESO ELECTORAL QUE SE AVECINA.- EL PRECANDIDATO DE EXTRACCIÓN RADICAL , QUE EXHIBIÓ UN FUERTE RESPALDO DE DIRIGENTES BARRIALES E INDEPENDIENTES, EXHORTÓ A ACOMPAÑAR EL CAMBIO EN SU CIUDAD –CABECERA DE DEPARTAMENTO-, DIFERENCIÁNDOSE TANTO DE QUIENES GOBIERNAN DESDE EL 83, COMO DE QUIENES NO HAN SABIDO SER OPOSICIÓN.-