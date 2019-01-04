ACCIDENTE EN CALLE SAN MARTÍN DE VILLA ELISA

PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN SAN MARTÍN AL 1400, DE LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA, LUGAR DONDE UNA MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD QUE CONDUCÍA UNA MOTO YAMAHA CRYPTON, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y CAE. COMO CONSECUENCIA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SE SECUESTRÓ EL RODADO POR CARECER DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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