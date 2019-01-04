ACCIDENTE EN CALLE SAN MARTÍN DE VILLA ELISA

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PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN SAN MARTÍN  AL 1400, DE LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA, LUGAR DONDE UNA MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD QUE CONDUCÍA UNA MOTO YAMAHA CRYPTON, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, PIERDE EL CONTROL  DEL  RODADO Y CAE. COMO CONSECUENCIA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SE SECUESTRÓ EL RODADO POR CARECER DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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