SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES EN H. IBICUY.

SE LLEVO A CABO POR LA POLICIA DE ENTRE RIOS EL PRIMER PROCEDIMIENTO DEL AÑO EN EL MARCO DE LA LEY PROVINCIAL N° 10.566 (NARCOMENUDEO), EN EL DEPARTAMENTO ISLAS DEL IBICUY, MAS PRECISAMENTE EN LA LOCALIDAD DE HOLT IBICUY; PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR PERSONAL DE LA DELEGACIA TOXICOLOGIA CON LA COLABORCION DEL GRUPO ESPECIAL, SECCIÓN CRIMINALISTICA Y COMISARIA IBICUY DE DICHA DEPARTAMENTAL, DONDE SE EFECTUÓ EL FORMAL SECUESTRO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE COCAÍNA FRACCIONADA EN DOSIS DIRECTAMENTE PARA LA VENTA, DINERO EN EFECTIVO EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA, TELEFONIA CELULAR Y RECORTES DE NYLON UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA SUSTANCIA. SE PROCEDIÓ A LA IDENTIFICACIÓN DE DOS FEMENINAS Y DOS MASCULINO ASÍ TAMBIÉN A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 25 AÑOS EL CUAL QUEDO ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL ISLAS A DISPOSICIÓN DEL FISCAL AUXILIAR LOCAL. DR. OBAID PABLO.-
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JEFATURA DEPARTAMENTAL ISLAS DEL IBICUY