DOS MENORES QUE SE AUSENTARON  DE SU HOGAR FUERON LOCALIZADAS

EL PRIMER CASO FUE DENUNCIADO EN LA CIUDAD DE COLON, PASADAS LAS 14 HORAS, POR LA MADRE DE UNA ADOLESCENTE DE 14 AÑOS QUE SE RETIRÓ DE SU CASA HACER UN MANDADO EN ALREDEDOR DE LAS 11.30 HORAS Y NO REGRESO. DE MANERA URGENTE TOMANDO EN CUENTA LAS HORAS DE AUSENCIA DE LA MENOR SE INICIO UNA PESQUISA, QUE EN PRIMERA INSTANCIA SE DIFICULTO POR LA POCA INFORMACIÓN QUE SE CONTABA, SUMADO A SU ESCASA ACTIVIDAD EN LAS REDES SOCIALES, EN MUCHAS OCASIONES SON DE GRAN UTILIDAD AL MOMENTO SE LA BÚSQUEDA. CONSECUENTEMENTE SE DIO INICIÓ UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y RASTRILLAJE UNA TAREA CON LA INTERVENCIÓN DE ALREDEDOR DE 80 FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE ENTRE RIOS HOMBRES Y MUJERES, INTEGRANTES DE COMISARIA DEL MENOR, COMANDO RADIOELÉCTRICO, DIVISIÓN OPERACIONES, DIVISIÓN INVESTIGACIONES, DIVISIÓN TOXICOLOGÍA MÓVILES AFECTADOS CON LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL CON CANES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE JEFATURAS URUGUAY Y CONCORDIA. DE ESTE PROCEDIMIENTO QUE SE PROLONGÓ POR CUATRO HORAS SE LOGRÓ DE MANERA EFECTIVA LOCALIZAR A LA JOVEN EN CUESTIÓN QUIEN SE ENCONTRABA CAMINANDO POR LA RUTA INTERNACIONAL 135. SE LA TRASLADO EN MÓVIL POLICIAL EN COMPAÑÍA DE SU MADRE A COMISARIA DE MINORIDAD EN DONDE SE PROSIGUIÓ CON LAS DILIGENCIAS DE RIGOR, QUEDANDO SIN EFECTO LA BÚSQUEDA. SE AGRADECE LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS CIUDADANOS DE COLON Y DE PROPIETARIOS DE LOCALES COMERCIALES QUE NO DUDARON EN APORTAR REGISTROS FÍLMICOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PRIVADA, COMPLEMENTANDO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE COLON, QUE TIENE SU CENTRAL DE MONITOREO EN SECCIÓN COMUNICACIONES DE ESTA JEFATURA, QUE FACILITARON LA UBICACIÓN DE ESTA ADOLESCENTE.
EL SEGUNDO CASO FUE DENUNCIADO HOY, EN LA CLARITA, EN DONDE LA ABUELA DE UNA MENOR PUSO EN CONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES SOBRE LA AUSENCIA DE SU NIETA QUIEN SE HABÍA IDO AUTORIZADA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 26 DEL MISMO MES A LA CASA DE SU NOVIO Y HASTA LA FECHA NO TENÍA CONTACTO NI UBICACIÓN SOBRE SU PARADERO. SE ARTICULÓ UN OPERATIVO DE LOCALIZACIÓN Y EN POCAS HORAS, PERSONAL DE COMISARIA LA PICADA LOGRÓ LOCALIZAR A ESTA JOVEN DE 16 AÑOS EN BARRIO EL BRILLANTE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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