EN OPERATIVO DE CONTROL SE DETECTÓ UN VEHICULO ROBADO

EN VIRTUD DE LOS OPERATIVOS DIARIOS DE CONTROL VEHICULAR QUE SE VIENEN LLEVANDO A CABO CON MOTIVO DEL INICIO DE TEMPORADA ESTIVAL, EN UNO DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE COLON PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DE ESTA DEPARTAMENTAL, DETECTA EN CALLE ROCAMORA Y AVENIDA PRESIDENTE PERÓN UNA CAMIONETA CHEVROLET S10, COLOR NEGRA, QUE CIRCULABA CON VARIOS OCUPANTES. PROCEDEN A REALIZAR LOS CONTROLES DE RIGOR CORRESPONDIENTES, SOLICITANDO AL CONDUCTOR LA DOCUMENTACIÓN DEL RODADO, EN ESE INSTANTE SE CONSTATA UNA INCONSISTENCIA AL MOMENTO DE VERIFICAR EL DOMINIO AL SISTEMA INFORMÁTICO, PUESTO QUE CORRESPONDÍA A OTRO RODADO. SE DIO INMEDIATA INTERVENCIÓN AL VERIFICADOR DE TURNO, QUIEN CHEQUEO MINUCIOSAMENTE, LOGRANDO DETECTAR EL NÚMERO ORIGINAL DE PATENTE CORRESPONDIENTE A LA CAMIONETA, LA CUAL PRESENTABA PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO EN EL PARTIDO DE MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES DESDE DICIEMBRE DEL 2016. TOMANDO CONOCIMIENTO LA FISCAL DE TURNO, ORDENO SE PROCEDA AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE RODADO Y A LA IDENTIFICACIÓN DEL CHOFER, UN HOMBRE DE 54 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN TIGRE, QUIEN ESTABA EN COMPAÑÍA DE SU MUJER Y SUS TRES HIJOS.
–
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415