HOMBRE DE 24 AÑOS DETENIDO POR ROBO EN FLAGRANCIA ESTABA EN COMPAÑÍA DE MENOR DE EDAD

EN LA MADRUGADA DE HOY, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ INTERVIENE A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN CALLE ALVEAR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, EN DONDE DOS MASCULINOS PREVIO HABER INGRESADO A UNA BARBERÍA, HABÍAN SUSTRAÍDO ELEMENTOS DE SU INTERIOR. QUE AL INTENTAR ESCAPAR FUERON APREHENDIDOS A UNA CUADRA DEL LUGAR POR UN FAMILIAR DEL DAMNIFICADO Y LUEGO IDENTIFICADOS POR PERSONAL POLICIAL, RESULTANDO SER UN SANJOSESINO DE 17 AÑOS DE EDAD Y UN CIUDADANO URUGUAYO NACIONALIZADO ARGENTINO DE 24 AÑOS. EN EL LUGAR DONDE FUERON ENCONTRADOS, SE HALLARON LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS, SIENDO ESTOS UN LED 32 PULGADAS, UNA CONSOLA DE JUEGOS PLAY STATION, CON DOS JOYSTICK, UN PARLANTE, CUATRO MÁQUINAS DE CORTAR CABELLO. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO, DRA MICAELA DI PRETORO QUIEN ORDENO QUE EL MASCULINO DE 24 AÑOS DE EDAD FUERA ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO EN FLAGRANCIA, EN TANTO EL MENOR QUE FUERA ENTREGADO A SUS PROGENITORES. CABE DESTACAR QUE SE DIO INTERVENCIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOS YA QUE UNO DE ESTOS MASCULINOS HABRÍA INTENTADO PRENDER FUEGO ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS.
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