SE RECUPERO UN CELULAR Y UN RELOJ QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS

PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL LOGRÓ EL SECUESTRO DE UN TELÉFONO CELULAR MARCA SAMSUNG A5, DE COLOR NEGRO, EL CUAL HABÍA SIDO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO DE UN CAMPING UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE COLON. TAMBIÉN SE RECUPERÓ UN RELOJ PULSERA DE HOMBRE COLOR DORADO, SUSTRAÍDO DESDE UN DOMICILIO DE COLON. DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS SE LOGRÓ ESTABLECER PARTICIPACIÓN DE UN HOMBRE DE 31 AÑOS Y SU HIJO MENOR DE EDAD EN EL ILÍCITO. SE CONTINÚAN CON LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA ESTE COLONENSE DE 31 AÑOS DE EDAD.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415