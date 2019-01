Usurparon viviendas del complejo ubicado frente al Hospital viejo

En la mañana de este lunes, familias del ex Circuito Mena usurparon tres viviendas de las 80 cuya construcción aún no finalizó y que integran el segundo grupo que se sumará a las 80 ya entregadas la semana pasada.

Ante este hecho, el intendente José Lauritto fue claro al afirmar que “hicimos la denuncia porque nosotros no vamos a permitir la intrusión y ya está interviniendo el Fiscal. Hemos sido dialoguistas, yo fui personalmente al lugar y he atendido a los vecinos acá cuando han querido, hablé con ellos y les expliqué. Se hizo la denuncia y la vamos a seguir absolutamente, intrusos no queremos”. En cuanto a estas 80 viviendas, detalló que “63 tienen un 45% de avance y 17 no fueron iniciadas”.

Asimismo, Lauritto manifestó que “la ciudad tiene al menos 2.200 carencias habitacionales pero yo no tengo que ver con este Programa de ahora, lo estoy cumpliendo pero no soy el que firmé. Pero todos los otros convenios de la ciudad fueron gestionados por mí, y nunca fui presidente del Instituto de la Vivienda. Sin embargo desde 2006 hasta hoy, trajimos casi 2.000 viviendas para la ciudad, con algunas que falta construir”.

Proyectos por viviendas presentados en Nación

El Intendente fue contundente al afirmar que “a los vecinos no les hice ninguna promesa” pero remarcó que su deber es continuar la gestión de viviendas. Sobre esto, recordó que en marzo de 2016 en Concordia “el presidente Macri prometió 100 viviendas para inundados en nuestra ciudad. Hicimos el proyecto, lo llevamos a Buenos Aires y está a la espera de que se firme el convenio”.

Además, detalló que oportunamente la diputada nacional Yanina Gayol “comprometió 140 viviendas, cuando voy en mayo de 2017 a hablar con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, me dice que no estaba seguro de poder entregarlas; ese proyecto también está presentado en Buenos Aires. Mi tarea es colaborar, no criticar, así que seguiré haciendo gestiones para que esas 100 viviendas salgan…. A las promesas no las hago yo, las hicieron Macri y Frigerio”.

—

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay