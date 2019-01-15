EN LA MAÑANA DE HOY, PERSONAL DE SUB COMISARIA LA CLARITA INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL KM 189 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS. EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN CONDUCTOR DOMICILIADO EN SAN PEDRO BUENOS AIRES, PIERDE EL CONTROL DE SU CAMIÓN Y COMO CONSECUENCIA QUEDA ATRAPADO EN LA CABINA. ESTA PERSONA ES TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON. INTERVIENE EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE UBAJAY Y CRIMINALÍSTICA DE ESTA DEPARTAMENTAL.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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