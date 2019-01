COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO CON RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL

Por estos días, el río Uruguay está más alto que su nivel normal. Esta situación está afectando la zona costera y balnearios. Sin embargo se cuenta con hay balnearios alternativos en arroyos, los complejos termales y numerosos complejos de alojamientos con piscinas. Medios de comunicación nacionales tienden a hacer brindar una información generalizada por lo que erróneamente parece como que todas las localidades están en la misma situación que las más afectadas. Desde la Dirección de Turismo se están llevando a cabo acciones para aclarar fehacientemente sobre la situación actual y contrarrestar informaciones erróneas. En principio se insta a los prestadores de servicios y a los informantes a mantener una comunicación honesta y transparente sin negar la realidad pero si contradiciendo las afirmaciones falsas. Hay que evitar las promesas categóricas si no se tiene certeza. La naturaleza tiene sus propias reglas y sus imprevistos. Todos estamos esperanzados en que el río comience a bajar pronto. La experiencia de situaciones anteriores nos dice que después de picos de crecientes, el río habitualmente baja rápido. Para estimar el futuro inmediato de la situación se hace un seguimiento permanente de la información y los pronósticos que brindan los servicios especializados.

Salto Grande: En el ángulo inferior derecho, en el sector de Datos Hidrológicos, se encuentra el ícono de acceso al Comunicado Diario y a reportes sobre precipitaciones y sobre caudales y niveles del río ( www.saltogrande.org ) Se plantea destacar lo positivo y acompañar la información con imágenes actuales señalando el día en que fueron registradas. Como alianza estratégica en situaciones de crisis se incrementó la relación con destinos y atractivos que no son los más requeridos cuando hay playas habilitadas pero que en situación de crisis se presentan como alternativas. En cuanto al accionar de los medios de comunicación, se plantea rápidas acciones para explicar claramente la situación y desmentir exageraciones o informaciones erróneas. Colón sigue ofreciendo numerosas alternativas para que el turista disfrute de su estadía. Hay balnearios alternativos en arroyos, complejos termales, y numerosos alojamientos con sus propias piscinas. El Palmar, los espectáculos teatrales y circences, las actividades recreativas, los circuitos históricos, las excursiones terrestres, náuticas y los vuelos de bautismo son solo algunos de los atractivos para seguir disfrutando son tranquilidad y seguridad. Actualmente se lleva a cabo una campaña de difusión masiva en las redes sociales mostrando el disfrute de los turistas que en estos días están alojados en la zona.



SITUACIONES ANTE ANULACIÓN DE RESERVAS

Se están observando distintas situaciones ante la anulación de reservas por parte de turistas preocupados por la creciente. En estos casos se recomienda a los prestadores a ser claros y honestos en la comunicación con sus clientes, explicando la actual situación e informando sobre las distintas alternativas que se cuentan en la zona. Los mecanismos de anulación de reservas están especificados en la Ley 7360 de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Entre Ríos y especialmente en la Resolución No 026 de la Secretaría de Turismo de la Provincia (ver Anexo X-Disposiciones generales, Artículo 3o, Inc 7). Se especifica allí que ante la anulación de una reserva por parte del cliente el establecimiento tendrá derecho, salvo el caso demostrable de fuerza mayor, a una indemnización que se podrá retener del anticipo de: a) El diez por ciento (10%) del anticipo cuando dicha anulación se efectúe con una antelación de más de treinta (30) días al fijado para la ocupación del alojamiento; b) El cincuenta por ciento (50%) del anticipo cuando la anulación se realice con una antelación de más de siete (7) y hasta treinta (30) días; c) El cien por ciento (100%) del anticipo cuando la anulación se efectúe con siete (7) o menos días de antelación. En ningún caso la indemnización podrá superar tres (3) días de estada. Eso es lo que establece la norma. Pero es importante que el prestador pueda entablar un acuerdo amable y cordial en las que las dos partes resulten equitativamente favorecidas. Existen ejemplos de reintegros totales o parciales o coordinación para que la reserva se traslade para otra oportunidad. Cada cual sabrá encontrar la mejor alternativa. En estos acuerdos entre prestador y turista hay que señalar que, más allá de las disposiciones, no solo está en juego el prestigio de su establecimiento sino también de toda la ciudad. Estas negociaciones generalmente son de muy difícil resolución pero desde la Dirección de Turismo se apela al sentido común, a la empatía con la situación que padece el turista y a poner la mayor voluntad para que el visitante se sienta comprendido. Aun en las difíciles situaciones, un turista que se sienta bien atendido se convertirá en un buen vocero de la hospitalidad que caracteriza a Colón.