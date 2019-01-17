ACCIDENTE EN LA AUTOVÍA KM 170

PASADO EL MEDIODÍA, PERSONAL DE SUB COMISARIA LIEBIG INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 170 DE LA AUTOVÍA, CUANDO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN FORD FOCUS, CONDUCIDO POR UN MASCULINO, DOMICILIADO EN BUENOS AIRES, DESPISTA Y CHOCA CONTRA EL GUARDARRAIL, ESTA PERSONA IBA ACOMPAÑADO POR UNA MUJER DE 30 AÑOS DE EDAD Y TRES MENORES DE EDAD. AFORTUNADAMENTE NO RESULTARON LESIONADOS.
ACCIDENTE EN RUTA 130 (EX 26)
EN LA MAÑANA DE HOY PERSONAL SE TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO APROXIMADAMENTE EN EL KM 5 DE LA RUTA 130. PROTAGONIZADO POR UNA RENAULT KANGOO, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 48 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG, GUIADA POR UN JOVEN DE 26 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES ESTE ÚLTIMO, QUIEN ASISTIDO Y TRASLADADO PARA SU ATENCIÓN.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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