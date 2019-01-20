HOMBRE DE 48 AÑOS FUE TRASLADADO A JEFATURA

A RAÍZ DE UN LLAMADO DE EMERGENCIA, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SE HACE PRESENTE EN BARRIO SANTOS JUSTO Y PASTOR, LUGAR DONDE TRASLADA A UN MASCULINO DE 48 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN COLON. QUIEN MINUTOS ANTES SEGÚN DENUNCIA RADICADA POSTERIORMENTE HABRÍA PERSEGUIDO A UNA JOVEN POR VARIAS CUADRAS, CAMINANDO PARALELAMENTE Y LUEGO LA ABRAZA POR DETRÁS SIN SU CONSENTIMIENTO, PESE A LAS CONSTANTES NEGATIVAS DE ESTA CIUDADANA DE 21 AÑOS DE EDAD.
SE COMUNICA LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLON QUIEN ORDENA, SEA CORRECTAMENTE IDENTIFICADO Y PUESTO EN LIBERTAD.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415