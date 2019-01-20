HOMBRE DE 48 AÑOS FUE TRASLADADO A JEFATURA

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A RAÍZ DE UN LLAMADO DE EMERGENCIA,  PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL,  SE HACE PRESENTE EN BARRIO SANTOS JUSTO Y PASTOR, LUGAR DONDE  TRASLADA A UN MASCULINO DE 48 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN COLON. QUIEN MINUTOS ANTES SEGÚN DENUNCIA RADICADA POSTERIORMENTE HABRÍA PERSEGUIDO A UNA JOVEN POR VARIAS CUADRAS, CAMINANDO PARALELAMENTE Y LUEGO LA ABRAZA POR DETRÁS SIN SU CONSENTIMIENTO, PESE A LAS CONSTANTES NEGATIVAS DE ESTA CIUDADANA DE 21 AÑOS DE EDAD.

SE COMUNICA LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLON QUIEN ORDENA,  SEA CORRECTAMENTE IDENTIFICADO Y PUESTO EN LIBERTAD.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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