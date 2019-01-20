HURTO EN FLAGRANCIA: CUATRO JÓVENES FUERON TRASLADADOS A JEFATURA

EN HORAS DE LA NOCHE, DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HACE PRESENTE EN EL PREDIO DE LA ESCUELA TÉCNICA NÚMERO 1 DE LA CUIDAD DE COLON, LUGAR DONDE SE CONSTATÓ LA PRESENCIA DE UN GRUPO DE MASCULINOS. AL INGRESAR AL INTERIOR DEL EDIFICIO POR UN AULA QUE SE ENCONTRABA ABIERTA, ESPACIO DONDE FUNCIONAN COMO SECTOR ADMINISTRATIVO, SE OBSERVÓ UN DESORDEN GENERALIZADO, POR LO QUE SE PROCEDE A APREHENDER DE ESTOS CUATRO JÓVENES, QUIENES TENÍAN EN SU PODER PELOTAS DE FUTBOL. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO QUIEN ORDENA QUE SE INSTRUYA UNA CAUSA POR TENTATIVA DE HURTO EN FLAGRANCIA EN PERJUICIO DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR. SE TRASLADÓ ESTOS JÓVENES HASTA JEFATURA DE POLICÍA DONDE UNO DE 18 AÑOS DE EDAD FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO, EN TANTO LOS OTROS, DOS MENORES DE 15 AÑOS Y UNO DE 16 AÑOS FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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