LOCALIZACIONES SIN EFECTO

LOCALIZACIÓN DE MENOR DE EDAD
EN COMISARIA DE MINORIDAD, RADICA UNA DENUNCIA UNA CIUDADANA DE 29 AÑOS DE EDAD, DE NACIONALIDAD URUGUAYA, CONCILIADA EN ESTA CIUDAD, QUIEN SOLICITA LOCALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN DE SU HIJO MENOR DE EDAD, QUIEN SE RETIRÓ DE SU HOGAR A LAS 20 HORAS AUTORIZADO PARA IR A LOS CORSOS CON LA CONDICIÓN DE REGRESAR A LAS 22.30. AL DÍA SIGUIENTE AL NOTAR QUE SU HIJO NO REGRESO SE ACERCÓ HASTA LA DEPENDENCIA POLICIAL Y PASADAS LAS 13 HORAS RADICO DENUNCIA CORRESPONDIENTE. FINALMENTE FUE LOCALIZADO, DEAMBULANDO POR AVENIDA URQUIZA Y FUE DEJADA SIN EFECTO LA LOCALIZACIÓN.
LOCALIZACIÓN DE MUJER DE 24 AÑOS
EN VIRTUD DE UNA TAREA INVESTIGATIVA INICIADA A RAÍZ DE UNA DENUNCIA DE UNA MUJER, DOMICILIADA EN COLON, QUIEN DECLARA QUE SU HIJA UNA JOVEN DE 24 AÑOS DE EDAD SE AUSENTO DE SU DOMICILIO. ATENTO A ESTO SE PROCEDIÓ A ENTREVISTAR A CONOCIDOS Y FAMILIARES, A LOS EFECTOS DE RECABAR INFORMACIÓN QUE PERMITA ENCONTRAR A ESTA CIUDADANA, DE ESTA MANERA SE LOGRÓ OBTENER UNA DECLARACIÓN DONDE QUEDA PLASMADO QUE ESTA COLONENSE DE 24 AÑOS DE EDAD, SE HABÍA RETIRADO POR SUS PROPIOS MEDIOS Y QUE SE ENCONTRABA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MÁS TARDE SE SUPO QUE ABORDO UN COLECTIVO DESDE LA TERMINAL DE COLON, HASTA ESA PROVINCIA Y QUE LUEGO DE ENTERARSE DE QUE ESTABA SIENDO INTENSAMENTE BUSCADA, SE ACERCÓ DE MANERA ESPONTÁNEA HASTA UNA DEPENDENCIA DE LA POLICÍA BONAERENSE, EN LA LOCALIDAD DE PILAR Y MANIFESTÓ QUE SE ENCONTRABA DE VACACIONES EN LA CASA DE UNA AMIGA. POR TAL MOTIVO SE DEJA SIN EFECTO EL PEDIDO DE LOCALIZACIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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