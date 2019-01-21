LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS CELEBRA HOY EL DÍA DE SU PATRONO SAN SEBASTIÁN.

EN VILLA PARANACITO, FUE CON UNA MISA REALIZADA EN HORAS DE LA MAÑANA, EN LA PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LAS ISLAS, A LA CUAL CONCURRIERON LAS AUTORIDADES DE LA DEPARTAMENTAL ISLAS DEL IBICUY, ENCABEZADA POR EL JEFE, COMISARIO MAYOR MARCELO HAIL, JEFES DE DIVISIONES, COMISARIAS, PERSONAL SUBALTERNO Y FAMILIARES.
ASÍ MISMO AL FINALIZAR LA SANTA MISA, EL JEFE DEPARTAMENTAL COMO SU PERSONAL, CON MOTIVO DEL TRASLADO EN LOS PROXIMOS DIAS DEL CURA PARRACO PBRO. ENRIQUE CABALLERO A LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU, LE AGRADECIERON POR EL SERVICIO RELIGIOSO BRINDADO EN NUESTRA CIUDAD, DESEÁNDOLE EXITOS EN SU NUEVO LUGAR…
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