ACCIDENTE EN BELGRANO Y MORENO DE SAN JOSE

EN HORAS DE LA TARDE DE HOY, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE BELGRANO Y MORENO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, ENTRE UNA MOTO MARCA ROUSER 250, GUIADA POR UN MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD Y UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 50 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTA LESIONADO EL CONDUCTOR DE LA MOTO (FRACTURA EN MUÑECA DERECHA). SE RETIENE AMBOS RODADOS POR CARECER DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
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