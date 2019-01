La Unión perdió el primero en Neuquén

El Rojo comenzó anoche su gira por la provincia de Neuquén, visitando a Petrolero sin poder festejar en ruta. La Unión cayó por 80 a 71 en un bajo nivel de juego. Por el lado local fue Thomas quien se destacó con 27 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias; mientras que en la visita fue Tambucci con 24 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias que no le alcanzaron al Rojo.

El Rojo no tuvo una de sus mejores noches y lo demostró a lo largo del juego, en el primer cuarto no conseguía levantar cabeza hasta que en el final logró imponerse y llevarse una victoria parcial por la mínima, en 23-24. Para el segundo cuarto volvía a repetirse el comienzo, el conjunto de Macías no lograba despertarse y Thomas no se lo perdonaba, mostraría una de sus peores caras y se iría al descanso perdiendo parcialmente 46-35.

A la vuelta del entretiempo tampoco lograría cambiar la historia, sin ideas en cuanto a la defensa y errático en las conversiones. Young no le encontraba la vuelta a sus lanzamientos y erró mucho durante toda la noche desde la línea de libres, mientras que la clave del rival fue herir desde el perímetro, este conjunto de acciones lo llevó nuevamente al local a mantenerse arriba ganando por 65-55. En el último cuarto, el Rojo comenzaba a emplear alguna que otra jugada aislada y se acercaba al rival quedando a 3 puntos con casi 4 minutos de juego restante. Lambrisca destacado en cuanto a los rebotes, erro muchas bandejas y no sumaba en el tanteador; y Petrolero no iba a perdonar, logrando festejar en su cancha por 80 a 71, mientras que Macías y su equipo cosechan su tercer derrota consecutiva. Mañana viernes, visitan a Centro Español en Plottier buscando conseguir el primer triunfo en ruta.

Petrolero 80: Cantarutti 19, Thomas 27, Carreras 2, Pallotti 10, Catelotti 6 (FI), Jure 9, Elliot 4, Frola 3, Escobar.

DT: F. Brun

La Unión 71: Lambrisca 14, Bazani 2, Tambucci 24, Young 10, Silva 13 ( FI), Rodríguez 4, Díaz 2, Cabrera 2, Gómez Echechurre.

DT: M. Macías

Parciales: 23-24, (23-11) 46-35, (19-20) 65-55, (15-16) 80-71.

Árbitros: Domínguez, Díaz y Mansilla.

Estadio: Club Petrolero (Cutral Có).