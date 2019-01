El Rojo no levanta cabeza

La Unión permanece sin encontrar el rumbo de la victoria y sumó una derrota más, esta vez frente a Centro Español por 103 a 72. Lambrisca con 19 unidades, 7 rebotes y 1 asistencia; acompañado por Young con 19 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia fueron los destacados del Rojo, mientras que Gonzalez con 22 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias fue esencial en la victoria del local. Con esta son 3 las derrotas consecutivas que tiene en su fila el conjunto de Macias, y mañana le pondrá el gancho a su gira por Neuquén enfrentando a Del Progreso.

En los primeros diez minutos de juego el conjunto colonense comenzaba con el pie izquierdo, sin reacción, dormido y sin concentrarse en el juego, los de Plottier aprovechaban cada pérdida y desconcierto de la visita para convertir y alejarse en el tanteador, para quedar arriba por 28 a 13 en el primer periodo. La segunda mitad transcurriría de igual manera; La Unión totalmente adormecido frente a un rival que no le perdonaba nada y alargaba su diferencia en el tanteador, yéndose al descanso arriba por 62 a 31 mientras que los dirigidos por Macias tendrían que aprovechar el descanso para replantearse el juego y su accionar.

A la vuelta del descanso, La Unión comenzó más afinado tanto en defensa como en ataque pero los aciertos le duraron poco y nada lograron frente al local que ya había plantado su diferencia en el tablero, y reafirmaba su victoria parcial por 79 a 54. El último tramo del juego no iba a ser la excepción, definitivamente el conjunto rojo y blanco no estaba en su noche y no sería esta la ideal para reencontrarse con la victoria o tomarse revancha. Español ponía lo mejor de si y aunque por momentos lo dejaba respirar al visitante, estos últimos ya no encontraban respuestas de ningún lado. Por momentos intentaron acercarse pero la ilusión se esfumó en cuestión de segundos y la visita lo pisó en un triunfo contundente por 103 a 72.

Centro Español 103: Burgos 8, Sepulveda 15, Wilkerson 16, Gonzalez 22, Martínez 3 (FI), Pérez Tapia 17, Rodríguez 6, Henry 6, Bravo 5, Llanan 3, Moreno 1, Abadía 1.

DT: M. Santangelo

La Unión 72: Lambrisca 19, Bazani 6, Tambucci 8, Young 19, Silva 8 (FI), Diaz 6, Rodríguez 6, Cabrera, Gómez Echechurre, Schuvarz.

DT: M. Macías

Parciales: 28-13, (34-18) 62-31, (17-23) 79-54, (24-18) 103-72.

Árbitros: Lugli, Reyes Borras y Reyes.

Estadio: El templo (Plottier)