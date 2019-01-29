NOVEDADES COMISARIA SAN JOSE

SE RECUPERA MOTO SUSTRAÍDA
EN VIRTUD DE UNA DENUNCIA RADICADA POR UN MASCULINO, QUE DEJO UNA MOTO DE SU PROPIEDAD ESTACIONADA SOBRE AVENIDA MITRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. PERSONAL DE COMISARIA INICIO UNA PESQUISA Y LUEGO DE UNA INTENSA BÚSQUEDA FUE RECUPERADA. ESTE RODADO DE MARCA BETA, MOMENTOS ANTES, SEGÚN TESTIGOS HABÍA SIDO LEVADA DE TIRO POR UN MASCULINO
SE RECUPERÓ HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS EN BARRIO SAN MIGUEL
A RAÍZ DE UNA DENUNCIA, RADICADA EN COMISARIA SAN JOSÉ, EN DONDE UN MASCULINO DOMICILIADO EN BARRIO SAN MIGUEL, HABÍA SIDO VÍCTIMA DE UN ILÍCITO EL DÍA 12 DE ENERO DEL CORRIENTE AÑO, SE INICIÓ UNA TAREA INVESTIGATIVAS Y DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, SE LOGRÓ EL FORMAL SECUESTRO DE UN TALADRO, UNA AMOLADORA, HERRAMIENTAS QUE ESTABAN EN PODER DE UN MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN BARRIO EL BRILLANTE. SE CONTINÚA CON LA PESQUISA, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON A LOS EFECTOS DE INDIVIDUALIZAR EL O LOS AUTORES DE HECHO.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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