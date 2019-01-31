ACCIDENTE DE TRANSITO KM 180 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS

EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY, PERSONAL DE SUB COMISARIA LIEBIG, TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN EL KM 180, DE LA AUTOVÍA, EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, VUELCA UNA CAMIONETA FORD RANGER, RODADO QUE ERA OCUPADO POR UN HOMBRE DE 45 AÑOS, SU ESPOSA DE 44 Y SU HIJA DE 13 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA LOS INTEGRANTES DE ESTA FAMILIA ORIUNDA DE HURLINGHAM, PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESULTARON LESIONADOS Y FUERON TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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