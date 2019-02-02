COMUNICADO DE PRENSA: ATENCIÓN POR ESTAFAS TELEFÓNICAS

ANTE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN LA CIUDAD DE COLON, CON LA MODALIDAD, ESTAFAS TELEFÓNICAS. SE SOLICITA Y ENCARECE LA DIFUSIÓN DE ESTE COMUNICADO DE PRENSA DE PREVENCIÓN, CON LA FINALIDAD ALERTAR A TODA LA POBLACIÓN, SOBRE ESTE MODUS OPERANDI IMPLEMENTADO, EN DONDE LAS VÍCTIMAS, EN SU MAYORÍA PERSONAS DE EDAD AVANZADA, SON ENGAÑADAS POR UN SUJETO SE COMUNICA DE MANERA TELEFÓNICA HACIÉNDOSE PASAR POR UN FAMILIAR Y MEDIANTE UN ARDID LOGRA QUE ÉL O LA DAMNIFICADA HAGA, TRANSFERENCIAS BANCARIAS A UNA CUENTA, O LE ENTREGUE DINERO EN EFECTIVO A UN SUPUESTO EMPLEADO BANCARIO QUE PASA A RETIRA LA PLATA EN EL DOMICILIO. POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA A TODA LA POBLACIÓN ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER LLAMADO TELEFÓNICO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, NO SUMINISTRE DATOS PERSONALES, RECUERDE PRINCIPALMENTE QUE NINGÚN EMPLEADO BANCARIO POR CUESTIONES DE SEGURIDAD SE VA HACER PRESENTE EN SU DOMICILIO PARA RETIRAR DINERO EN EFECTIVO. DE SURGIR ALGUNA INQUIETUD, POR MÁS MÍNIMA QUE SEA, CORTE LA COMUNICACIÓN DE INMEDIATO YCOMUNÍQUESE DE MANERA URGENTE CON LA DEPENDENCIA POLICIAL MÁS CERCANA, A LOS EFECTOS DE ASESORARSE Y EVITAR SER VÍCTIMAS DE ESTOS DELINCUENTES.
TELÉFONOS DE CONTACTO JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON
SECCIÓN COMUNICACIONES: 03447-421111
GUARDIA DE PREVENCIÓN: 03447-421439
NÚMERO DE EMERGENCIAS GRATUITO 101
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415