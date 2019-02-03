ACCIDENTE EN RUTA 130

EN HORAS DE LA NOCHE DE AYER, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA, TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA RUTA 130 (FRENTE A TERMAS VILLA ELISA) LUGAR DONDE COLISIONAN UNA MOTO YAMAHA CRYPTON, 110 CC, LA CUAL ERA GUIADA POR UN JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD Y UN AUTO FIAT, UNO CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA RESULTO LESIONADO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415