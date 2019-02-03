ACCIDENTE EN RUTA 130

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EN HORAS DE LA NOCHE DE AYER, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA,  TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO  EN LA RUTA 130 (FRENTE A TERMAS VILLA ELISA) LUGAR DONDE COLISIONAN UNA MOTO YAMAHA CRYPTON, 110 CC, LA CUAL ERA GUIADA POR UN JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD Y UN AUTO FIAT, UNO  CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA RESULTO LESIONADO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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