JOVEN QUE SUSTRAJO UNA MOTO FUE APREHENDIDO EN FLAGRANCIA

EN VIRTUD DE UN ALERTA SOBRE LA SUSTRACCIÓN DE UN RODADO, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DE ESTA JEFATURA PROCEDEN A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA Y FORMAL SECUESTRO DE UNA MOTO. EL HECHO DENUNCIADO POR UNA CIUDADANA DOMICILIADA EN COLON, DIO INICIO A UNA BÚSQUEDA POR PARTE DE EFECTIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL QUIENES LOGRARON LOCALIZAR UN JOVEN QUIEN SE CIRCULABA EN UNA MOTO CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LA SUSTRAÍDA Y QUE AL VER LA PRESENCIA DE LA PATRULLA ACELERA, CON UNA CLARA INTENCIÓN DE EVITAR SER CONTROLADO. FINALMENTE SE LO LOGRA INTERCEPTAR Y DE ESTA MANERA SE REALIZA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFIRMANDO DE ESTA MANERA QUE SE TRATARÍA DE LA MOTO SUSTRAÍDA. UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DEL MOTOVEHÍCULO Y A LA APREHENSIÓN DE ESTE JOVEN DE 20 AÑOS DOMICILIADO EN COLON, QUIEN QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA ACTUANTE, SUPEDITADO A CAUSA QUE SE INSTRUYE.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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