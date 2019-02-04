SE RECUPERÓ DOS BICICLETAS EN UBAJAY

EN RELACIÓN DE UN HURTO DENUNCIADO POR UNA FEMENINA DE 60 AÑOS DOMICILIADA EN UBAJAY, PERSONAL POLICIAL, TOMA INTERVENCIÓN Y LUEGO DE UNA TAREA INVESTIGATIVA LOGRA ESTABLECER LA LOCALIZACIÓN DE DOS BICICLETAS QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDAS, ESTOS RODADOS SE ENCONTRABAN EN DOS DOMICILIOS DE UBAJAY EN PODER DE DOS JÓVENES DE 18 AÑOS DE EDAD. CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE PROCEDE EN CONSECUENCIA SECUESTRÁNDOSE FORMALMENTE ESTAS BICICLETAS.
SE RECUPERÓ BICICLETA EN SAN JOSÉ
A RAÍZ DE UNA PESQUISA INICIADA EN EL MES DE NOVIEMBRE POR UN HECHO DELICTIVO EN PERJUICIO DE UNA MUJER DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERSONAL DE COMISARIA LUEGO DE REALIZAR NUMEROSAS AVERIGUACIONES, LOGRA RECUPERAR UNA BICICLETA MARCA ZENITH, RODADO QUE ENCONTRABA EN UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD EN MENCIÓN, EN PODER DE UN MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD. CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA BICICLETA VALUADA EN MÁS DE VEINTICINCO MIL PESOS. SE CONTINÚA CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS CON EL FIN DE LOGRAR LA INDIVIDUALIZACIÓN DE ÉL O LOS AUTORES DEL ILÍCITO.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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