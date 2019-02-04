UN HOMBRE RESULTO CON LESIONES GRAVES EN ACCIDENTE

COLON: EN HORAS DE LA NOCHE DE AYER SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 135, A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 3 ½. EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN MASCULINO DE 35 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DE SU RODADO, UN VOLKSWAGEN GOL Y TERMINA SU TRAYECTORIA CHOCANDO CON UN ÁRBOL. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTE CIUDADANO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (QUEBRADURA DE CLAVÍCULA)
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