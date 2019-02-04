UN HOMBRE RESULTO CON LESIONES GRAVES EN ACCIDENTE

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COLON: EN HORAS DE LA NOCHE DE AYER SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO  EN RUTA 135, A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 3 ½. EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN MASCULINO DE 35 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DE SU RODADO, UN VOLKSWAGEN GOL Y TERMINA SU TRAYECTORIA CHOCANDO CON UN ÁRBOL. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTE CIUDADANO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (QUEBRADURA DE CLAVÍCULA)

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

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