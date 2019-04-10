MASCULINO DETENIDO EN COLON: ESTARÍA RELACIONADO A VARIOS HECHOS DELICTIVOS PERPETRADOS EN LAS ULTIMAS 48 HORAS

PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO PROCEDIÓ A REALIZAR ALLANAMIENTO DE UNA VIVIENDA UBICADA EN BARRIO TIRO FEDERAL SUR DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 26 AÑOS DE EDAD, DE QUIEN SE SOSPECHA SERIA AUTOR DE VARIOS HECHOS DELICTIVOS PERPETRADOS EN CALLE 25 DE MAYO, CALLE 19 Y CALLE ALFONSÍN DE BARRIO PARQUE (CIUDAD DE COLON).
EN EL DOMICILIO QUE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO, DONDE YA SE HABÍA ENCONTRADO DOS TABLET DE DUDOSA PROCEDENCIA, SE SECUESTRÓ UNA MOTO COLOR NEGRA, MARCA ZANELLA Y VARIAS PRENDAS DE VESTIR, TAMBIÉN RE LOGRO RECUPERAR UN EQUIPO DE TELEFONÍA CELULAR, QUE SE ENCONTRABA EN UN LOCAL COMERCIAL PARA SER DESBLOQUEADO, ELEMENTOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON LOS ILÍCITOS INVESTIGADOS. DE ESTE LUGAR SE TRASLADÓ A UNA MUJER Y UN HOMBRE PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN. SE CONTINÚA CON LAS PESQUISAS CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, NO SE DESCARTAN QUE CON EL DEVENIR DE LOS DÍAS SE REALICEN OTROS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES AL ESCLARECIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE ESTOS HECHOS.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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