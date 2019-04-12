ACCIDENTE EN 12 DE ABRIL Y SOURIGUES

PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE, OCURRIDO EN INTERSECCIÓN CALLES 12 DE ABRIL Y SOURIGUES DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE SE PRODUCE UN CHOQUE ENTRE AUTO MARCA RENAULT 12, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 68 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO, MARCA HONDA 150 CC, GUIADA POR UNA FEMENINA DE 25 AÑOS DE EDAD, QUIEN ERA ACOMPAÑADA DE SU HIJA DE 7 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTAN LESIONADAS ESTAS ÚLTIMAS, SIENDO TRASLADADAS EN AMBULANCIA HASTA EL NOSOCOMIO LOCAL.
LA MOTO SE RETIENE POR FALTA DE CARNET DE CONDUCIR-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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