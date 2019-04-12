JOVEN DETENIDO SOSPECHADO DE COMETER ILÍCITO EN UNA FARMACIA

A RAZÓN DE UNA DENUNCIA RADICADA EL DÍA 9 DEL CORRIENTE MES Y AÑO, EN DEPENDENCIA POLICIAL, EN PERJUICIO DE UNA FARMACIA UBICADA SOBRE CALLE SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE COLON, SE INICIÓ UNA PESQUISA. PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTES DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA, LOGRO UBICAR A UN SUJETO, MAYOR DE EDAD, QUIEN ESTA SOSPECHADO DE HABER INGRESADO AL LOCAL EN CUESTIÓN, REALIZANDO AMENAZAS, HACIENDO ADEMANES DE TENER UN ARMA EN LA CINTURA, LOGRANDO CON ESTE ACCIONAR SUSTRAER LA SUMA APROXIMADA DE QUINCE MIL PESOS Y CAJAS DE PASTILLAS RIVOTRIL. ESTE MASCULINO DE 20 AÑOS DE EDAD, QUE FUE DETENIDO EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE COLON, ES ORIUNDO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y AL SER REQUISADO TENÍA EN SU PODER DINERO EN EFECTIVO Y DOSIS DE PASTILLAS. QUEDO ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE POLICÍA A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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