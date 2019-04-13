ACCIDENTES DE TRANSITO

DESPISTE Y VUELCO EN RUTA 130
PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN RUTA 130 (EX RUTA 26), LUGAR DONDE UN RENAULT SANDERO STEPWAY, COLOR BLANCO, VENIA CIRCULANDO, CUANDO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SU CONDUCTORA, UNA FEMENINA DE 37 AÑOS DE EDAD, PIERDE EL CONTROL DE ESTE, DESPISTA Y VUELCA. SI COMO CONSECUENCIA DE ESTE ACCIDENTE SE TRASLADÓ EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ.
ACCIDENTE EN HÉCTOR DE ELIA – VILLA ELISA
PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA, INTERVIENE POR UN ACCIDENTE, OCURRIDO EN CALLE HÉCTOR DE ELIA, LUGAR DONDE UN FORD FIESTA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 46 AÑOS DE EDAD, AL HACER MARCHA ATRÁS COLISIONA UNA CICLISTA DE 16 AÑOS DE EDAD, QUE SE ENCONTRABA CIRCULANDO. COMO CONSECUENCIA ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES LEVES, SE LA TRASLADO HASTA EL HOSPITAL SAN ROQUE DE VILLA ELISA.
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