ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 130

EN LA MAÑANA DE HOY PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN RUTA 130, LUGAR DONDE UN MASCULINO DE 74 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA EN UN PEUGEOT 207 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DE ESTE Y ATROPELLA UN CIUDADANO DE 43 AÑOS QUE TRANSITABA DE MANERA PEATONAL POR LA BANQUINA. COMO CONSECUENCIA ESTE ÚLTIMO RESULTÓ LESIONADO Y FUE TRASLADADO EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.
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