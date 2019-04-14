ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 135

PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN RUTA 135 ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA YUMPA 110 CC. (URUGUAYA) CONDUCIDA POR, NA FEMENINA DE 48 AÑOS DE EDAD, SIENDO ACOMPAÑADA POR UNA JOVEN DE 13 AÑOS, AMBAS DE NACIONALIDAD URUGUAYA Y UN AUTOMÓVIL MARCA FORD ESCORT, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 62 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE 3 PERSONAS. COMO CONSECUENCIA LAS OCUPANTES DEL RODADO MENOR, SU CONDUCTORA RESULTO CON LESIONES GRAVES Y SU ACOMPAÑANTE MENOR DE EDAD CON LESIONES LEVES, FUERON TRASLADADAS EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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