DETENIDO EN CHACO: HABRÍA COMETIDO UN ILÍCITO HACIÉNDOSE PASAR POR EMPLEADO DE ENERSA

LUEGO DE LLEVARSE A CABO TAREAS INVESTIDAS A CARGO DEL PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL, SE LOGRÓ LA DETENCIÓN DE UN SUJETO EN RESISTENCIA, PROVINCIA DE CHACO. LA PESQUISA FUE INICIADA A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO, PERPETRADO EN EL MES DE MARZO DE ESTE AÑO, EN PERJUICIO DE UNA OCTOGENARIA, DOMICILIADA EN COLON, QUE FUE ENGAÑADA POR PARTE DE UN SUJETO, QUIEN LUEGO DE HACERSE PASAR POR EMPLEADO DE LA EMPRESA ENERSA, MEDIANTE UN ARDID, GANA SU CONFIANZA Y LOGRA SUSTRAERLE CINCUENTA MIL PESOS. DE LOS INDICIOS OBTENIDOS, GRACIAS AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EFECTIVOS DE INVESTIGACIONES DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ, COLON Y LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE RESISTENCIA, PROVINCIA DE CHACO, SE LOGRÓ LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 60 AÑOS, DE QUIEN SE SOSPECHA SERIA EL AUTOR DE ESTE ILÍCITO.
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