URUGUAYO DETENIDO: ROBABA BICICLETA Y HUÍA POR EL PUENTE INTERNACIONAL

ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO, EL CUAL ALERTABA SOBRE UN ILÍCITO, EN PERJUICIO DE UNA FEMENINA DOMICILIADA EN CALLE URQUIZA DE ESTA CIUDAD, QUIEN DEJO SU BICICLETA EN LA VEREDA Y OBSERVA COMO UN MASCULINO LA SUSTRAE. PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO Y DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, INICIARON UNA BÚSQUEDA DE ESTE SUJETO, QUIEN POSTERIORMENTE FUE INTERCEPTADO CIRCULANDO EN EL PUENTE INTERNACIONAL, DENTRO DEL LÍMITE ARGENTINO, LOGRÁNDOSE DE ESTA MANERA SU APREHENSIÓN. SE INFORMA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y ESTE ORDENA LA DETENCIÓN DE ESTE CIUDADANO DE NACIONALIDAD URUGUAYA DE 32 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO, QUEDANDO ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA. SE PROCEDIÓ ADEMÁS AL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO SUSTRAÍDO.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415