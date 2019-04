Busti: “Lo que dijo Carrió sobre De la Sota la pinta tal cual es”

A través de sus redes sociales, el ex gobernador Jorge Busti repudió las declaraciones de la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos), quien en un discurso en la provincia de Córdoba había afirmado: “Gracias a Dios murió De la Sota”.

El ex mandatario entrerriano se expresó al respecto: “Lo que dijo Carrió en Cruz del Eje sobre mi amigo José Manuel De la Sota, no obstante de ser espantoso y provocar indignación, solamente la pinta tal cual es. La conozco y no me sorprende en absoluto este mensaje lleno de odio de una persona que, con su soberbia infinita, se autoproclama ‘fiscal de la república’. Su incontinencia verbal esta vez fue demasiado lejos”.

Por otro lado, Busti también manifestó su solidaridad con la familia del ex gobernador cordobés, “especialmente con sus hijas Natalia y Candelaria”.