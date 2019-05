Emotivo centenario de la Escuela Bezi

El miércoles 1 de mayo, la Escuela N° 93 “Santiago del Estero”, más conocida como Escuela Bezi, celebró sus 100 años. Los actos centrales por el centenario se desarrollaron este viernes, en el frente del histórico edificio sobre calle Alberdi y contaron con la presencia de autoridades locales, provinciales y de la institución, a quien acompañaron gran cantidad de ex docentes y ex alumnos.

Una ex alumna, María del Carmen Velázquez, realizó un relato muy emotivo de la experiencia formadora de la Escuela centenaria: “Esta fue nuestra casa, y aquí nuestras maestras, fueron formadoras de la vida. La inundación se llevó libretas y recuerdos, pero no logró borrar de mi memoria la cara de mis compañeros que compartieron aquellos años fundacionales de nuestra vida. Esta maravillosa escuela fue también formadora también de mis cuatro hijos, y años después, de algunos nietos y bisnietos”.

La directora de la escuela Rosa Riquelme, muy emocionada, recordó “los pilares fundacionales de la Escuela y de su directora Agustina Bezi: la sabiduría, el amor y la belleza. Detrás de esos pasos siguieron muchas mujeres y hombres que dejaron aquí su impronta y su huella, sembrando el mismo amor en los corazones de cientos de niños y niñas, ilustrando mentes y enseñando a ser mujeres y hombres de bien. Vaya para todos ellos nuestro agradecimiento y nuestro profundo respeto”.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a ex directivos, ex docentes y también ex alumnos y además alumnos entonaron una hermosa versión del Himno de la Escuela Bezzi interpretada por el ex docente y alumno de la escuela, Néstor Bassini. El intendente Lauritto estuvo acompañado por el Diputado Marcelo Bisogni, también ex alumno de la escuela, el viceintendente Martín Oliva, el Jefe de Gabinete Ricardo Vales, funcionarios y concejales.

Lauritto también se refirió al centenario de la Escuela: “Debemos decir gracias, a tantos docentes y directivos que han formado a personas para la vida. Vemos la emoción de tantas personas que son parte de la familia de esta Escuela. Y ese es el mayor valor que puede tener una institución. Felicitaciones a las autoridades que organizaron este acto, porque muchas veces las escuelas deben mostrar hacia afuera la grandeza de su interior, y lo han logrado. Felices 100 años a todos los que han transitado y hoy son parte de la historia y la vida de esta institución centenaria”, señaló el Intendente.

